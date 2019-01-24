新能源政策月底公布 經部盤點15版本草案

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部依公投結果著手檢討能源政策，新版本規劃在1月底公布。經濟部次長曾文生今天表示，目前列出15個版本草案，考量各種情境、做法，尚未定案。

經濟部長沈榮津日前表示，經濟部仍在檢討、分析能源政策，1月底將公布新版能源政策。經濟部政務次長曾文生與能源局長林全能今天上廣播談能源議題，主持人問及能源政策調整為何尚未定案，曾文生指出，能源議題包括火力、核電、綠能等，每項都必須取得共識，因此整體要取得共識的難度更高。

去年九合一選舉通過反空污及以核養綠公投，曾文生說，目前依公投結果檢討能源政策，已經列出15個版本、每版簡報都有一百多頁，推演各種可能情境，先確定國內發電能力足以支應國內需求，再去討論例如火力發電逐年減少1%等狀況該怎麼調整機組組合。

不過，曾文生表示，最終版本還須進一步討論，由部長沈榮津統一對外說明，但他也強調，最後的結果「我們都要共同承擔」。

曾文生也重申，雖然外界一直在講缺電問題，但其實除了去年5月氣溫驟升外，6月以後就沒出現過缺電狀況，即使去年6到11月用電量持續成長，仍維持供電穩定；曾文生雖然未能透露新版能源政策內容，但強調目標也是維持穩定供電。

主持人問及，投入綠能的企業憂心明年若政黨輪替，能源政策又會回歸核電，曾文生回應，再生能源發展條例是立法通過，無論哪個政黨執政都要推動，國內產業也開始面臨採購綠電的需求，這是國內外共同的趨勢，為了產業發展也應該推動。

對於近期外界關注的離岸風電議題，林全能表示，在地方政府同意函部分，已與彰化縣政府有持續順暢溝通，彰化縣府也表達對離岸風電的支持，有信心不會被杯葛。曾文生說，在取得地方同意函的要求上，先前對苗栗、雲林都是相同模式，不能遇到彰化就改變，「這樣是經濟部做假」，一定要採取可以共同解決問題的方法。（編輯：趙蔚蘭）1080124