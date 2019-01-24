鎧勝-KY外資評等 2家買進2家中立

（中央社記者吳家豪台北24日電）金屬機殼廠鎧勝-KY去年第4季轉盈，美系、亞系、歐系、日系外資出具研究報告，投資評等維持買進、買進、中立、持有，目標價最高新台幣65元、最低47.5元。

鎧勝股價今天上漲2.25元開出，盤中攻上漲停48元鎖住，成交超過5330張。

美系外資表示，鎧勝去年第4季毛利率達14.5%，季增12.2個百分點，主要因為生產良率改善、營收達到規模經濟；預估今年第1季淡季營收將季減31%、年增7%至新台幣70.03億元，毛利率和營業利益率將達11.9%、0.9%，每股盈餘（EPS）約0.11元，且因今年下半年新款iPhone機殼設計變更有限，有助於鎧勝取得訂單，維持「買進」評等和目標價65元。

亞系外資表示，鎧勝過去2到3年努力打入iPhone機殼供應鏈，已開始送樣給母公司和碩測試，預期今年上半年將可正式出貨，推估鎧勝2019年、2020年iPhone機殼市占將達3%、7%，並將今明年EPS預估值上修0.9%、0.2%至2.75元、5.09元，重申「買進」評等和目標價65元。

歐系外資認為，由於iPhone需求不如預期且大幅下滑，加上競爭者積極搶單，鎧勝今年下半年恐再度錯失iPhone機殼訂單，但受惠於毛利率回穩及營運費用控制得宜，將鎧勝2019年EPS預估值上修8.8%至3.78元，維持「中立」評等和目標價50元。

日系外資指出，鎧勝正走在成功復甦的軌道上，但iPhone訂單能見度偏低仍是主要營運風險，推估鎧勝今年第1季營收將季減25%、年增17%至77億元，毛利率將達11.4%，低於2013年到2017年同期介於16%到33%之間水準，重申「持有」評等，目標價從43.5元上修到47.5元。（編輯：郭萍英）1080124