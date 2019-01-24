量能增溫 台股震盪收紅

（中央社記者吳家豪台北24日電）台股反彈一度逼近9900點大關，成交量能回升，終場收9877.12點，漲30.72點；法人認為，台股籌碼面仍正向，短線將維持區間震盪。

受美股道瓊指數大漲171點激勵，台股加權指數今天盤中最高來到9892.82點，頗有收復9900點關卡的氣勢，但隨著股王大立光開高走低，指數漲幅也跟著收斂，尾盤衝出78億元成交量，拉抬指數上漲約10點，終場收在9877.12點，上漲30.72點，漲幅0.31%，成交值新台幣831.12億元，明顯回溫。

權值電子股台積電持續在季線下整理，終場上漲0.91%，收222.5元；鴻海順利站回70元，收漲0.43%；大立光一度大漲超過3.6%，盤中高點上看3845元，午盤漲幅收斂，終場收3725元，上漲0.4%。

風力發電概念股表現強勢，上緯投控開高走高，盤中奔漲停77元直到終場，成交量5507張；永冠-KY買回庫藏股執行率已超過75%，今天盤中攻上漲停64.1元直到終場，創7個月高點；世紀鋼站回5日均線之上，盤中攻上漲停66元，終場收65.6元，漲幅9.33%。

金融股漲跌互見，富邦金跌0.56%，收44.05元；國泰金跌0.46%，收43.55元；兆豐金收平盤26.6元；中信金漲0.25%，收20.4元；新光金漲1.54%，收8.57元。

國泰證期表示，外資在期現貨、選擇權與借券交易皆呈現偏多格局，台股下檔具有支撐。雖近期因指數上揚，政府基金順勢調節，但融資持續降低，籌碼面仍維持正向，由於成交量能因春節長假前將維持低量，指數短線將維持區間震盪格局。（編輯：鄭雪文）1080124