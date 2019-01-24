北市大樓華廈公寓交易最熱在此 價格競爭強

（中央社記者韋樞台北24日電）不動產自動估價系統好時價統計6年來實價登錄發現，北市住宅大樓交易最熱絡的路段位於民權東路6段，公寓則在吳興街。好時價認為，交易熱絡路段價格具競爭性，可真實反映行情。

好時價盤點實價登錄累積至今逾15萬筆台北市住宅交易案例，發現住宅大樓交易最熱絡的路段位於內湖區民權東路6段，平均每年有近150筆交易；公寓則為信義區吳興街；華廈為北投區三合街1段；套房則為中山區林森北路，皆累積超過500筆的交易案例。

好時價觀察各建物類型交易量前3名的路段，發現住宅大樓（民權東路6段、林森北路、經貿二路）及華廈（三合街1段、民權東路6段、林森北路）每坪單價的中位數約新台幣55萬至70萬元。

至於公寓（吳興街、內湖路1段、興隆路3段）為35萬至50萬，套房（林森北路、康定路、新生北路2段）為50萬至60萬，顯示在房價壓力仍高，這些中價位的產品會受到較多數的消費者青睞，也較符合民眾的負擔能力。

好時價表示，交易熱絡區代表獲得較多數購屋人青睞，選擇性也多，因此在價格上競爭激烈，且中位數價格取用所有資料的最中間數，不但可以避免遭到極端值影響，也可以讓購屋人在使用自動估價系統時也較能獲得貼近當地真實價格的寶貴資訊，以做為購屋人財務規劃重要參考。

好時價指出，檢視台北市成交量較大的路段，除了顯現人氣較旺，生活機能較佳之外，同時隱含未來有換屋需求時，也較容易轉售。

好時價平台運用實價登錄資料建立自動估價模型（不動產自動估價系統），免費供社會大眾使用，估價過程皆由電腦系統進行，排除人為因素的影響，給予使用者客觀的結果。（編輯：郭萍英）