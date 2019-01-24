資金匯回是否課稅 財部最快春節前頒解釋令

（中央社記者邱柏勝台北24日電）財政部長蘇建榮今天表示，針對台商資金匯回課稅議題，最快農曆年前將頒布解釋令，明確所得認定標準，至於無法認定是否屬於所得的資金，則透過海外資金匯回專法處理。

台商關切的海外資金匯回專法，草案預計在今年2月底至3月出爐，但細節仍待研議。而財政部近期也邀集四大會計師事務所開會，請會計師針對所得如何認定、以及當所得難以認定時的處理方式，提供實務見解，並據此擬定相關解釋令。

解釋令將朝3階段認定，首先是「辨認資金構成性質」，確認是否屬於海外所得。其次是「區分課稅年度」，由於稅捐稽徵法規定核課期間為5年或7年，如果匯回所得已超過核課期間，亦無須繳納所得稅。

若未超過核課期間，且取得所得年度為我國居住者，就必須進入「檢視申報情形」的第3階段，已申報課稅可免補報；若未申報課稅，就回歸海外所得基本稅負制課稅，國外已納稅額可在限額內扣抵。

蘇建榮今天表示，海外所得認定的解釋令最快農曆年前出爐，可提升所得認定的一致性，供徵納雙方依循。若真的沒辦法認定是否為所得，會在符合國際自願稅務遵從（VTC）、洗錢防制等國際規範的前提下研議海外資金匯回專法，因此專法會「繼續推」。

財政部賦稅署長李慶華補充，財政部配合行政院推動的「歡迎台商回台投資行動方案」，提供有意回台投資的台商稅務專屬服務，聯絡窗口和稅務法規諮詢，由各區國稅局長擔任專責小組召集人。

對於台商將海外資金一次性匯回，將繳鉅額稅負，財政部是否會讓台商採分年認列方式，李慶華表示，個人海外所得涉及所得基本稅額條例，基本所得額在670萬元以下者，免納所得稅；超過者；扣除670萬元後，是按20%單一稅率課稅，與匯回金額多寡無關。

財政部官員補充，解釋令將會明訂所得年度的認列規定，若能證明所得是核課期間（5年或7年）前取得，則免繳納所得稅；屬於核課期間內取得，若能提供證明文件，則可併入該年度所得計算，海外所得在670萬元以下免納所得稅，超過按20%稅率課徵，意即可享有每年670萬元的免稅額度。（編輯：黃國倫）1080124