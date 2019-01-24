台灣餐飲蜜月期變短 外國品牌打持久戰

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣餐飲市場競爭激烈，曾引進多家米其林餐飲品牌到台灣的和興餐飲執行長曾柏憲說，以前新品牌蜜月期可以有半年，現在只剩1至2個月，這對各家業者來說都是一大挑戰。

2017年創立的和興餐飲攜手新加坡「珍寶餐飲集團」，引進新加坡兩大美食品牌「珍寶海鮮」及「黃亞細肉骨茶」，目前在台開設3家分店，2019年計劃以「在地深化」及「持續展店」雙管齊下，盼站穩台灣市場。

曾柏憲也是和億集團引進多家米其林餐飲品牌進入台灣的推手之一，包括「添好運」、「了凡油雞飯．麵」、「Tsuta蔦」等。

曾柏憲表示，台灣餐飲市場蓬勃發展，日本和星馬都有很多品牌主動想進來台灣，但台灣餐飲市場近2年變化很激烈，有越來越多的海外品牌在此交鋒，以前新品牌的蜜月期可以有半年，現在恐怕只剩1到2個月，品牌更迭速度太快，對各家業者來說都是一大挑戰。

他進一步說，因此集團在引進新品牌會以「料理專門店」的形式，且本身品牌力要夠，譬如以米其林作為指標，或是在當地市場發展很多年，才有機會在台灣站得久站得長，目前新加坡這2大品牌拓展速度不會求快，希望站穩台灣市場，也會陸續推出適合在地市場需求的餐飲服務。

曾柏憲表示，珍寶海鮮於2017年12月登台，2018年進駐台中，今年將評估持續拓展分店。黃亞細肉骨茶也首次登台。目前觀察台灣消費者喜好推出多種在地化服務，期許在台灣10年內開設20間據點。（編輯：李信寬）1080124