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新春看景氣 顧立雄：逆風也不代表沒機會

最新更新：2019/01/24 17:05

（中央社記者田裕斌台北24日電）金融業去年整體稅前盈餘新台幣5233億元、年減2.89%，僅銀行業獲利較佳。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，今年就算處於逆風，也不代表沒有機會。

金管會今天舉行新春記者會，公布去年金融業獲利數字，銀行業全年賺進3777億元、年增7.12%，再創歷史新高，且連續5年超過3000億元大關；保險業（含產壽險）稅前盈餘991億元、年減24.4%，且光是匯兌損失就高達2323億元；證券業去年稅前盈餘465億元、年減15.76%，主要是因為券商承銷與自營業務獲利減少。

顧立雄表示，去年金融業整體經營狀況不錯，顯示去年金融業與資本市場穩定成長，但今年會如何沒有人知道，而各項預估不會比去年好，金融市場不論是順風高飛或逆風而行，都存在一定風險，不論是順風或逆風都要小心，順風不要一直向前衝，逆風也不代表沒有機會。

根據金管會統計，保險業去年全年獲利大減24.4%，衰退幅度最多，其中光是壽險業匯兌損失就高達2309億元，比壽險業去年稅前盈餘842億元超過1.7倍，是衰退的最大原因。（編輯：李信寬）1080124

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