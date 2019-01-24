產創條例擬加碼租稅優惠 蘇建榮不支持擴大規模

（中央社記者邱柏勝台北24日電）經濟部預告產創條例修正草案，除將延長4大租稅優惠，也擬加碼抵減項目。財政部長蘇建榮今天表示，雖同意產創納入智慧機械、5G兩抵減項目，但希望「不要再擴大」現有的租稅優惠規模。

產業創新條例將在今年底落日，經濟部日前預告修正部分條文，再延實施10年至2029年，其中研發抵減因應營所稅提高，再加碼5個百分點，並比照現行投資抵減優惠，新增「人才培訓」抵減。

預告草案明定，為鼓勵產業創新人才培育，人才培訓抵減優惠將比照現行研發抵減，當年度抵減15%、3年各抵減10%。企業為培育受僱員工，辦理或指派參加產業創新相關課程，人工智慧、物聯網、機器人、虛實整合、資訊安全、5G、無人載具、離岸風場開發及運維等。

對此，蘇建榮今天在財政部媒體座談會中表示，產創條例4大租稅優惠（研發投資抵減、員工獎酬股票擇低課稅、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅）延長10年落日，原則上沒有問題，且也同意納入智慧機械、5G兩抵減項目，但對於其他項目加碼，他則持反對態度，希望能將適用範圍維持在現有規模，不要再擴大。

蘇建榮指出，去年稅制優化方案上路，雖將營所稅稅率從17%調升至20%，但同時調降未分配盈餘稅率，從10%調降至5%，企業實質稅率仍低於鄰國。且促產條例既已落日，落日的租稅優惠不宜回復。

蘇建榮表示，企業享有減稅利益，應該有一部分要回饋給員工，讓員工同享經濟成長果實，因此財政部已與經濟部溝通，針對審定企業申請相關租稅減免時，能將這部分考慮進來。至於實際如何落實，則有待與經濟部做實務上的討論。（編輯：蘇志宗）1080124