金管會：投資台股ETF 也可到投信申購

（中央社記者田裕斌台北24日電）過去投資台股指數股票型基金(ETF)，投資人僅能透過券商在市場上買賣，金融監督管理委員會宣布，未來投信也能發行ETF連結基金，讓基金投資人可以直接投資ETF。

金管會表示，ETF連結基金指基金資產至少90%以上投資單一檔投信公司本身管理的ETF，由於投資投信自己管理的基金不可重複收取經理費，因此ETF連結基金的報酬表現與ETF大致相同。

金管會指出，開放初期先以投信自己管理的ETF試行，投資人可以透過單筆申購或定期定額的方式向基金銷售機構或投信申購台股ETF連結基金，參與投資台股ETF。

此外，金管會為讓ETF連結基金可以將規模較小的ETF納入單一連結主基金的範圍，符合市場投資實務的需求，今天同步放寬ETF連結基金投資ETF的比重可以超過連結的ETF發行總數10%，且ETF基金經理人可以兼管ETF連結基金。

根據金管會統計，截至去年底，國內已有148檔上市及上櫃ETF掛牌，其中證券ETF的資產規模約新台幣7244億元，占整體投信基金規模的28.17%。（編輯：李信寬）1080124