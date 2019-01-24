金管會列10大工作重點 估6月完成純網銀審核

（中央社記者田裕斌台北24日電）金融監督管理委員會今天舉行新春記者會，主委顧立雄表示，今年將有10大工作重點，包括預計6月完成審核純網銀、引進基石投資人及推動國際理財平台等重要政策。

金管會表示，10大工作重點包括：一、擴大金融科技應用、提升金融服務便利性，二、運用多元金融商品、協助產業及民眾創造財富，三、調適監理規範、支持金融業拓展業務，四、落實公司治理推動，五、金融監理差異化，六、以民眾為中心、強化權益保護及需求滿足，七、提升資本市場國際化，八、強化以風險導向的金融業洗錢防制工作，九、推動國際會議與國際交流活動，十、包括保險法、電子支付機構管理條例、證券交易法及證券投資人及期貨交易人保護法的修法。

顧立雄指出，今年預計在6月完成審核純網銀，並研議建構開放銀行（Open banking）推動架構，保險業則研議建置保險聯合資訊中心，建立保險業完整統計資料庫，證券業則要研議證券型代幣的募集發行規範。

其次，金管會今年也將研議開放大型無獲利公司可引進基石投資人，並建立伊斯蘭固定收益證券（sukuk）發行制度，讓國內債券市場更為多元化，一般投資人也可在上半年有指數投資證券（ETN）可以投資。

此外，針對資產在新台幣1億元以上的高資產客戶，金管會也將推動國際理財平台方案，讓高資產客戶可以在外匯指定銀行（DBU）買到國際金融業務分行（OBU）提供的穩健商品。

顧立雄指出，配合逐筆交易即將在明年3月實施，今年3月擬真交易平台將正式上線，期貨交易動態價格穩定措施也將把台指選擇權納入，預計第2季上線。（編輯：黃國倫）1080124