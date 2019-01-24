台印業者洽談會 商機上看1500萬美元

貿協率15家台商24日在新德里召開台印投資貿易合作洽談會，共有130家印度買主出席，與22日的孟買洽談會合計，預估可創1500萬美元後續商機。中央社記者康世人新德里攝 108年1月24日

（中央社記者康世人新德里24日專電）貿協率領15家台商今天在新德里舉行台印業者合作洽談會，共有130家印度買主前來洽談，綜合22日的孟買洽談會和今天的新德里洽談會，估計後續商機可達1500萬美元。

為協助業者爭取新南向市場商機，經濟部國貿局和中華民國對外貿易發展協會率領36家台灣企業日前參加2019年活力古茶拉底全球論壇（Vibrant Gujarat Global Summit 2019）後，其中15家台商又繼續在貿協帶領下於22日到孟買、24日在新德里參加各一場中印業者合作洽談會。

貿協指出，22日在孟買的洽談會共吸引90家印度買主前來洽談，而今天的新德里洽談會則吸引130家印度買主前來洽商，估計兩場洽談會可創造後續商機1500萬美元。

這次參加洽談會的台商以電機、機械業者居多，但也有印度目前積極發展的電動車、綠能領域的台灣業者及汽機車零組件、生活用品等優質台商參與，許多台商都是第一次到印度試水溫。

包括生產手機、汽車螢幕等高階包膜生產機械的佑順發機械執行長王月利、生產精密加工機械的中騰融通總經理林永裕等人都告訴中央社記者，由於印度經濟不斷高速成長，已成為世界成長最快的經濟體，人口眾多，市場潛力大，首次跟隨貿協到印度市場探路，希望能找到好的合作夥伴一起開發市場。

15年前就跟著貿協到印度耕耘市場的大光長榮機械在印度已有一些合作夥伴。大光長榮機械營業部課長黃婉庭表示，這次到印度拓銷，公司所生產的無芯磨床系列機具已獲新定單。

此外，專供廢水處理的萬年清環境工程，這次到印度也有所斬獲，所擁有的廢水處理技術和設備，也獲得印度大廠Voltas青睞。

貿協市場拓展處南亞組組長徐肇駿表示，印度是全球人口最多的民主國家，擁有年輕豐沛的人力資源及龐大的消費市場規模，加上印度總理莫迪致力推動基礎建設及經濟產業政策，提供台、印貿易合作很大的機會。

根據財政部海關統計，印度目前是台灣第19大貿易夥伴，也是台灣第16大出口市場及台灣第20大進口市場，雙邊經貿關係持續升溫，值得台商拓銷。（編輯：高照芬）1080124