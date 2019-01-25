封關倒數計時 台股難脫低量整理

距離台股狗年封關僅剩最後4個交易日，分析師指出，台股近期權值股維持平穩、中小型股各自表現，包括生技、風電、5G等具有題材的族群輪番表現，可望為狗年畫下好的句點。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北25日電）距離台股狗年封關僅剩最後4個交易日，由於國際股市震盪幅度有限，加上長假前資金有退潮跡象，分析師表示，台股估在9900點附近來回震盪，量能難以擴大。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）說美中距離達成貿易協議還很遠，美股4大指數漲跌互見，尤以科技股表現凸出，道瓊工業指數下跌22.38點、跌幅0.09%、收在24553.24點，NASDAQ指數上漲47.69點、漲幅0.68%、收在7073.46點，S&P 500指數上漲3.63點、漲幅0.14%、收在2642.33點，費城半導體指數上漲67.97點、漲幅5.73%、收在1253.91點。

分析師表示，國際股市依舊隨著美中貿易談判浮沉，不過台股由於長假效應逐漸發酵，短線資金陸續退場，指數雖維持在5日線9868點之上，但自1月10日以來，單日成交值皆未達新台幣1000億元，預計剩下的4個交易日，成交值仍將處於相對低檔。

分析師指出，台股近期權值股維持平穩、中小型股各自表現，包括生技、風電、5G等具有題材的族群輪番表現，可望為狗年畫下好的句點。

歐洲央行（ECB）宣稱擁有工具可以對付成長趨緩的談話，拉抬歐洲股市，投資人擺脫美中貿易談判僵局的利空，歐股漲多跌少；法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.5%、收在11130.18點，巴黎股市CAC 40指數上揚0.7%、收在4871.96點，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.4%、收在6818.95點。（編輯：鄭雪文）1080125