這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世
文化

噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世

一個國家，兩個總統 委內瑞拉又怎麼了？

一個國家，兩個總統 委內瑞拉又怎麼了？

非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例
生活

非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場
社會

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣開盤升0.6分 為30.879元

最新更新：2019/01/25 09:04

（中央社台北25日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.879元開盤，升0.6分。1080125

地機族