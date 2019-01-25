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台積電領軍 台股盤中爆量挑戰萬點

最新更新：2019/01/25 11:14
台股25日開高走高，蓄勢挑戰10000點整數關卡，成交值也可望超過新台幣1100億元，創1月10日以來最大量。（中央社檔案照片）
台股25日開高走高，蓄勢挑戰10000點整數關卡，成交值也可望超過新台幣1100億元，創1月10日以來最大量。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北25日電）費城半導體指數大漲5.73%，台積電ADR也大漲超過3%，帶動台股開高走高，蓄勢挑戰10000點整數關卡，成交值也可望超過新台幣1100億元，創1月10日以來最大量。

截至10時50分止，加權股價指數上漲99.08點、為9976.20點、成交值為580.56億元，台積電在ADR大漲下一馬當先，大漲近2%，成為拉抬指數最大力量，大立光、鴻海也向上挺進，力拱台股再戰萬點。

分析師表示，台股今年元月效應明顯，今年以來漲幅已達2.59%，外資自1月7日以來也是買多賣少，在台指期多單部位也超過5萬口的高檔水準，顯示在去年第4季指數經過修正後，外資有開始回補台股的動作，且外資從未連續2年賣超台股，今年來自於外資的賣壓可望獲得舒緩。

分析師指出，從技術面看，台股已站上短、中期均線，季線也正式翻揚向上，且半年線10171點還有約200點的空間，在距離封關還有3個交易日的情況下，台股還有向上挺進的空間，可望連續2年農曆封關都在萬點之上。（編輯：郭萍英）1080125

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