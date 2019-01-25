鴻海校園新幹班徵才 鎖定AI工業互聯網

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海啟動校園新幹班徵才計畫，今年鎖定工業互聯網和人工智慧（AI）人才，活動將於3月9日起在台灣大學起跑。

鴻海啟動校園新幹班徵才計畫，今年徵才重點鎖定工業互聯網和人工智慧領域優秀人才，領域涵蓋人工智慧、大數據、8K、5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等相關專業。

在薪資部分，鴻海在官網指出，會以具競爭力的薪資延攬優秀應屆畢業生，每年視年度營運情況，給予績效獎金與分紅，鼓勵績優者挑戰百萬以上年薪。

鴻海校園徵才活動將於3月9日起在台灣大學起跑，活動將在交大、成大、台科大、中正、清華、中山、中央、北科大、台師大和政大等學校舉辦。

鴻海日前指出，持續推動工業互聯網智慧製造轉型升級，致力公司同仁培育與技能再提升。

為配合集團全球布局及客戶業務發展需求，鴻海表示，不同園區的員工數量變化，是集團常態性調整。

鴻海表示，今年第1季度集團在中國大陸部分廠區，仍有逾5萬人力招募需求。

此外，晶圓代工龍頭台積電也已經啟動今年實習計畫，報名期間到4月8日止，包含科技和其他領域等，薪資範圍在新台幣2.2萬元到3.5萬元。科技領域包括研究與發展、IC設計、營運製造、品質與可靠性等；其他領域包括資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃等。（編輯：楊凱翔）1080125