風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗

世紀集團與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）25日在台北港舉辦離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會，經濟部長沈榮津（中）親自到現場參觀建設中的水下基礎建設廠房。中央社記者廖禹揚攝 108年1月25日

（中央社記者廖禹揚台北25日電）今年度再生能源躉購費率規劃下週出爐，面對外界對於費率的質疑，經濟部長沈榮津今天表示，制定過程與參採成本絕對要公開透明，都會接受各界檢驗。

經濟部規劃在30日召開再生能源躉購費率審定委員會，針對爭議最大的離岸風電費率，沈榮津今天出席世紀集團與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）舉辦的離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會時表示，感謝所有開發商提供佐證資料，能源局會提供給委員參考，委員會也開放開發商直接與委員說明，讓委員能制定出合理費率。

沈榮津強調，這不是給委員會壓力，而是希望透過開發商清楚說明台灣風場條件、期初投資成本、工期等各方面與歐洲風場不同的因素，「坦蕩蕩來溝通」。

媒體問及費率出爐後是否會公布所有成本資料，沈榮津表示肯定，因為台灣是民主社會，費率也會影響到電價，「這最後就是要接受各界的檢驗」，強調一切都要公開透明。

至於是否擔心開發商在費率公布後決定放棄開發計畫，沈榮津表示，今天看到世紀鋼興建中的廠房，「這代表台灣重工業典範的開始」，合作的外商公司也派高層來台落實技術移轉，顯示支持台灣產業，以及在台灣練兵後爭取亞太市場的決心，「台灣一定要好好把握這次機會」。（編輯：楊玫寧）1080125