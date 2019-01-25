超商咖啡紙杯換新裝 散發濃厚年味

統一超商日前推出「咖啡杯徵稿」活動，首波創作得獎者出爐。統一超商表示，新款紙杯是由八年級生、擔任平面設計師「晴天雲」創作，以「新春開運過好年」為主題，設計靈感來自於豬年及舞龍舞獅。（統一超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年1月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）超商業者大玩創意，常在不同節日，推出應景的設計款紙杯。農曆春節將至，業者發表富有年味的杯款，為咖啡換上新裝。超商業者表示，紙杯不僅創造話題，也帶動銷量成長1到2成。

統一超商日前推出「咖啡杯徵稿」活動，首波創作得獎者出爐。統一超商表示，新款紙杯是由八年級生、擔任平面設計師「晴天雲」創作，以「新春開運過好年」為主題，設計靈感來自於豬年及舞龍舞獅。

紙杯上印有象徵金豬年的小豬，散發濃厚年節氣息。統一超商說，小豬們跳著舞獅出場，舞獅則代表歡欣鼓舞，希望新的一年能夠迎向新的開始。

這並非統一超商首次推出特殊杯款，統一超商表示，曾經與台灣設計師聶永真與蕭青陽、服裝設計師Daniel Wong等人合作，推出充滿設計感的紙杯。

統一超商也會因應不同季節主題推出櫻花杯、耶誕杯等特色杯款，統一超商指出，杯身及杯套展現創意，成功炒熱話題，帶動咖啡銷量成長1到2成。

咖啡業者星巴克也會推出期間限定紙杯。星巴克會在耶誕檔期讓紙杯換上新裝，當消費者拿到紅色紙杯時，就知道耶誕節即將到來。以去年款式來看，其中一款印有紅色千鳥格紋，另一款則是印有紅色漿果及冬青葉，紙杯設計聚集耶誕節慶元素。

超商雙雄之一的全家，也在耶誕檔期推出手繪風紙杯，杯身印有鐘塔、摩天倫等英倫建築，加上雪花結晶，充滿節慶氛圍。（編輯：蘇志宗）1080125