科技部赴日招商 大阪有意簽署合作備忘錄

（中央社記者劉麗榮台北25日電）科技部招商團繼東京行後，今天在大阪舉辦招商說明會，希望日商投資台灣科學園區。大阪方面表示，考慮與科技部簽署合作備忘錄，創造雙方更好的交流合作空間。

科技部下午發布新聞稿指出，率隊赴日招商的科技部次長許有進表示，為了協助台灣產業經濟轉型，目前正推動「五加二產業創新計畫」，目標是希望把台灣產業從傳統代工，轉為高附加價值服務與解決方案為導向的商業模式，期望可以激發創新、創造就業機會，使台灣的區域發展更為均衡。

許有進在說明會指出，台灣科學園區配合轉型，新竹科學園區發展目標是藉由現行產業群聚優勢推展軟體AI，打造軟體開發專區；中部科學園區則以整體精密機械產業優勢環境，打造國際旗艦型的AI智慧機器人自造者基地為目標，協助半導體產業7奈米先進製程技術研發量產；南部科學園區則積極打造半導體先進製程環境、綠能科技與智慧機器人產業的創新聚落，並推動骨科、醫美與牙科醫療器材產業聚落。

許有進說，這是科技部及科學園區首次共同赴日招商，日商在科學園區半導體、光電及精密機械產業供應鏈均扮演重要角色，也讓台灣高科技產業具備國際級競爭力的推手，歡迎日商投資台灣科學園區。只要來投資，科學園區管理局將全力協助解決投資障礙，包括水、電、環保及人才問題。

大阪府商工勞動部長西田淳一表示，科技部及科學園區的說明對日本企業產生投資誘因，他認為，台日之間交流可以更進一步，不僅日商到台灣投資，也歡迎台商到大阪投資，大阪府將考慮與科技部簽署合作備忘錄，創造雙方更好的交流合作空間。

科技部說，中科管理局與京都研究園區（Kyoto Research Park）昨天簽署軟著陸合作協定，未來中科與京都研究園區廠商與新創團隊可在對方所提供的互惠場域中，免費短期進駐一星期，以探索海外市場與潛在合作夥伴。京都研究園區將成為台灣科學園區接軌國際、開拓海外市場商務的重要前哨站。（編輯：蘇志宗）1080125