高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡

（中央社記者吳家豪台北25日電）高雄市大高雄觀光協會與民間機構共同推動的紅利積點App「幣多多」俗稱「高雄幣」，其實在歐洲國家早已推出地方貨幣或補充貨幣，能促進企業交易活絡度，度過經濟蕭條的難關。

高雄市3個商圈團體合作共推「區域性商圈金融貨幣」（高雄幣），盼用紅利回饋的方式刺激買氣，包括六合、光華、南華等3個商圈從18日起試辦，高雄市政府也樂見未來夜市或商圈透過虛擬貨幣方式刺激買氣。

中央銀行說明，高雄幣本質類似電子集點卡或優惠券，民眾在高雄市轄區內特約商家消費，便可獲取支付金額一定比例的回饋，用以折抵下次消費，目的是繁榮地方經濟。

事實上，「地方貨幣」或「補充貨幣」的概念在歐洲國家行之有年，早期被視為一種互助借貸系統，有助於在經濟蕭條時幫企業維持運作、提升業績，還能把金流留在當地，促進交易活絡度。

例如在1929年，瑞士面臨經濟崩盤的危機，許多企業瀕臨破產邊緣，一群企業家創造一種沒有利息的貨幣，稱之為WIR，吸引上千家中小企業使用，後來瑞士政府也發出執照讓WIR合法化。至今超過6萬家瑞士中小企業採用WIR，占瑞士全國企業約20%。

由WIR Bank發行的WIR只能在WIR的系統中流通，無法進行跨國交易。由於WIR不帶利息，使用者就沒有囤積這種貨幣的動機，而且WIR會受到通貨膨脹的影響而貶值，能讓使用者更願意迅速花掉手上的WIR，在系統內不斷流通。

2012年在英國發行的布里斯托鎊（Bristol Pound）也採取類似「地方貨幣」的概念，只在大布里斯托地區流通。民眾可到城市內的匯兌點用英鎊兌換布里斯托鎊，兌換後的英鎊會儲存在信用合作社內，作為極低利率貸款的擔保，用來為貧困的人們服務。

布里斯托鎊採用紙幣和電子支付方式，發行3個月內就獲得300間商家支持，目前與超過800間當地商家合作，包括交通運輸集團、瓦斯公司等，甚至可以用來支付市政府部分稅收。（編輯：林沂鋒）1080125