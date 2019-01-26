號稱全球最廉價車Tata Nano 擬明年4月停產

（中央社孟買25日綜合外電報導）號稱全球最廉價而外型猶如「雷根糖」（Jelly Belly）的印度Tata Nano車款，上市至今已10年，將在明年4月駛到盡頭。

因需挹注可觀資金改良車款以符合最新的安全及廢氣排放規定，印度最大汽車製造商「塔塔集團」（Tata）生產的Nano車款擬於明年4月起停產停售。

塔塔集團客車事業總裁巴瑞克（Mayank Pareek）在海得拉巴（Hyderabad）告訴記者：「我們不可能為所有產品的性能升級投資，包括Nano在內。」

塔塔於2009年大張旗鼓發行4門或5門的掀背式小型房車Nano，當時首款問市價每輛約2200美元（約合新台幣6萬6000餘元）。

Nano的創意發想來自產業橫跨茶葉至鋼鐵的塔塔集團前董座塔達（Ratan Tata），他希望為平民大眾推出一款廉價車。

現年81歲的塔達深信，有夢想的廣大印度低收入家庭，願意賣掉兩輪摩托車，換來一輛令人羨慕又舒適的私家車。

多數市場分析人士同樣被這個觀點說服，相信Nano可改變多達數百萬印度人的通勤方式，而隨即成為舉世知名的「全球最廉價汽車」。

然而銷售不佳，「印度汽車」（Autocar India）雜誌總編輯索拉布吉（Hormazd Sorabjee）表示，「這是個失敗的行銷，這輛車定位成窮人的車，但印度人非常在意身分地位，取代摩托車固然是個偉大的發想，但並非是成功的市場行銷口號」。

特別是數起倍受矚目的引擎爆炸起火案例後，這輛車的安全性飽受質疑。

擁有捷豹（Jaguar）與荒原路華（Land Rover）品牌的塔塔集團，最初希望Nano可月銷2萬5000輛，但這個目標在短短數年內就下修為每月數百輛。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080125