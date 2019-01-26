龍崎掩埋場停工 經部擬與環保署重新盤點需求

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台南市政府指定龍崎事業廢棄物掩埋場場址為暫定自然地景，開發公司歐欣暫時停工；就國內事業廢棄物掩埋場幾近飽和問題，經濟部擬與環保署重新檢討現狀與需求。

經濟部先前表示，國內事業廢棄物掩埋場嚴重不足，預計在2021年前達到飽和，即使推動循環經濟，仍有最終掩埋需求，必須提供足夠掩埋設施才能健全產業發展，也能減少非法棄置問題。

工業局副局長游振偉表示，既有廢棄物掩埋場陸續進行活化，但可釋出空間、掩埋需求，以及若龍崎掩埋場開發案無法繼續進行，可能的飽和狀況，須再與環保署共同檢討。

按權責劃分，工業局主管特殊事業廢棄物掩埋場開發，一般事業廢棄物則歸環保署主管，游振偉說，特殊事業廢棄物掩埋場目前沒有其他申請案。

不過，游振偉也說明，龍崎掩埋場原先雖以可處理特殊事業廢棄物的計畫通過環評，但歐欣配合當地民意，表示會在他處進行特殊廢棄物固化作業，經固化成安定的一般事業廢棄物後再行掩埋於龍崎場址。

行政院2001年核定全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫，由工業局輔導建設北、中、南區事業廢棄物綜合處理中心，其中位於台南市龍崎區的南區處理中心，因環保團體及當地居民數度抗爭，爭議延續10多年。

台南市長黃偉哲25日召開記者會，宣布指定龍崎掩埋場場址為暫定自然地景，按文化資產保存法，最長一年內要確定轉為永久或取消，經濟部表示，待指定範圍、劃設理由等具體內容公布後，會持續協助業者進行溝通。（編輯：張均懋）1080126