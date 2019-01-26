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新聞專題
龍崎掩埋場停工
龍崎案爭議超過10年，台南市長黃偉哲25日宣布指定龍崎事業廢棄物掩埋場址為暫定自然地景，歐欣開發暫時停工。龍崎是南台灣著名泥岩地質區，全球僅義大利、中亞和台灣有這樣的地形。（圖取自facebook.com/clcyungho）
新聞專題
龍崎掩埋場停工2/6

台南龍崎掩埋場停工 市府：保護罕見地景

最新更新：2019/01/26 12:56
台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場爭議10多年，環境保護團體和當地居民數度抗爭，台南市長黃偉哲25日宣布指定場址為暫定自然地景，歐欣開發暫時停工。（中央社製圖）
台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場爭議10多年，環境保護團體和當地居民數度抗爭，台南市長黃偉哲25日宣布指定場址為暫定自然地景，歐欣開發暫時停工。（中央社製圖）

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市長黃偉哲昨天宣布指定龍崎事業廢棄物掩埋場址為暫定自然地景，歐欣開發暫時停工；市府農業局長李朝塘今天表示，市府考量關鍵在於保護當地罕見的地景，不讓它被破壞。

李朝塘今天指出，龍崎事業廢棄物掩埋場開發案，目前歐欣環保公司已進行滯洪池的開發，但因掩埋場尚未完工，事業廢棄物無法進場掩埋。

李朝塘說，市府指定掩埋場址為暫定自然地景，開發案停工，關鍵在於保護當地特殊自然地景，但因只是暫定，審議委員會最慢一年內得完成自然地景的審議。

台南龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，全球僅義大利、中亞和台灣有這樣的地形。經濟部工業局2001年在龍崎推動事業廢棄物掩埋場，2003年和2010年通過環評與環差，開發面積41.1955公頃。

龍崎案爭議超過10年，黃偉哲去年12月25日宣誓就職台南市長後簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎事業廢棄物掩埋場開發案。

龍崎設置事業廢棄物掩埋場，肇始於經濟部工業局依行政院2001年6月26日核定的「全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫」，計畫明訂輔導設置北、中、南事業廢棄物綜合處理中心。

計畫當中的北區處理中心（水美工程企業股份有限公司觀音廠）、中區處理中心（榮民工程股份有限公司彰濱廠）、南區處理中心（榮民工程股份有限公司大發廠）都已完成設置及營運，不過，其中高雄的大發廠只有物理化學及焚化設施，無固化設施及最終掩埋場的設置空間，龍崎當時才被列為可能設置地點之一。（編輯：卞金峰）1080126

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