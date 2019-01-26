張善政：台灣數位轉型 怎可無資安長

前行政院長張善政26日應邀出席世界之星決選論壇演講，他表示，以數位轉型為目標的國家，在關鍵時刻怎可以沒有資安長出來說話，而是由行政院的一個處長。中央社記者張建中攝 108年1月26日

（中央社記者張建中台北26日電）前行政院長張善政在臉書發文「請大家幫忙協尋政府資安長在哪裡」，引發熱議。他今天說，寫文章不是要批評政策，主要是說以數位轉型為目標的國家怎可以沒有資安長。

張善政昨天在臉書發文，分別對禁止採購大陸電信設備、禁止連結大陸網站、工研院等單位禁用華為手機3點表達看法；文章一出，有不少民眾留言發表不同看法，引發熱議。

他今天表示，寫文章不是要批評政策，主要是要說以數位轉型為目標的國家，在關鍵的時刻怎可以沒有資安長出來說話，而是由行政院的一個處長。

張善政今天出席世界之星決選論壇演講時說，最近5年政府並沒有令人有感的新數位服務，他認為，政府具備基本功能，但是缺乏進一步引進智慧治理的願景。

張善政認為，政府應有系統的培養公務人員數位創新認知，並讓環境整備，包括法規鬆綁、建立跨部會統合資料庫、促進資料流通，讓民間運用政府資料自行加值的商業模式。

另外，台灣大部分是中小企業，因為成本要壓低，欠缺引進智慧科技的能力，張善政指出，網路時代，中小企業是負擔；不過，政府不能丟掉，要扛起負擔，並帶向下個世紀。

張善政說，讓企業獲利拉高，企業才能把薪水拉高，解決社會低薪問題，不是補貼年輕人，而是要興利繁榮，不是分配；透過供需雙方成長，市場規模倍增，台灣在未來數位時代中才會有機會。（編輯：張均懋）1080126