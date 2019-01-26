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枯水期加強東部河川疏濬 北運解砂石荒

最新更新：2019/01/26 18:41

（中央社記者廖禹揚台北26日電）砂石料源出現短缺現象，水利署配合東砂北運政策，檢討花蓮及宜蘭地區疏濬計畫，將在枯水期加速疏濬，預期在5月底前能增加55.5萬立方公尺砂石疏濬量，提升至181.8萬立方公尺。

經濟部水利署副署長王藝峰向中央社記者表示，台灣砂石供應來源包括河川砂石、陸砂、進口砂石及營建廢料，近年因進口砂石量續減，河砂占比略有增加，目前約占75%。

為解決近期砂石短缺問題，工程會召集相關單位會商，除確實掌握整體供需情形，也配合疏濬作業及東砂北運等方式調度，水利署將加速在5月底前的枯水期辦理蘭陽溪、和平溪、花蓮溪及秀姑巒溪等中央管河川疏濬工作，預計可將砂石疏濬量提升至181.8萬立方公尺，較先前預估多出55.5萬立方公尺，可挹注北部地區公共建設需求。

王藝峰表示，截至今天為止，今年全國砂石疏濬量已達275.86萬立方公尺，其中花蓮及宜蘭地區出料27.5萬立方公尺。

水利署將今年總疏濬目標量設為3300萬立方公尺，高於去年目標值，不過，王藝峰指出，去年因上半年乾旱，有利疏濬作業，最後實際疏濬量共逾4600萬立方公尺，今年若天候狀況佳，也會盡可能加大疏濬量。（編輯：楊玫寧）1080126

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