美中貿易戰緩和 經理人：台股封關行情可期

（中央社記者潘智義台北27日電）距農曆年台股封關僅剩3個交易日，元月除首週收黑外，週線已連3紅，台股重返萬點僅一步之遙。基金經理人認為，美中貿易戰緩和、美股財報多優於預期，台股行情可期。

台股25日在半導體龍頭台積電美國存託憑證（ADR）大漲領軍下，指數開高走高，盤中一度觸及9980點，加權股價指數終場收在9969.61點，上漲92.49點，漲幅為0.94%，成交值新台幣1117.04億元，是1月10日以來，再度出現1000億元以上量能。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國企業財報陸續公布，美國半導體類股在財報行情加持下，引領費城半導體、標普500、那斯達克指數同步收紅，台股相關供應鏈也同步走揚；此外，25日亞股多數上揚，也帶動台股表現。

廖哲宏指出，美國總統川普昨天簽署臨時支出法案，終結聯邦政府局部停擺35天的僵局，得暫時恢復運作至2月15日，美中貿易紛爭也逐漸緩和，加上近期聯準會（Fed）放送「鴿」聲，也讓全球股市的資金行情發酵；且美國進入財報季，獲利表現多數優於預期，諸多正面利多加持下，台股接下來表現持續可期。

觀察基本面，廖哲宏認為，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整已經成市場共識，科技股上半年走勢將愈來愈清晰，接下來，除了半導體、光學龍頭股將左右盤勢，總體而言，人工智慧（AI）、雲端、車用電子、物聯網及5G持續是盤面亮點。

距離狗年封關僅剩最後3個交易日，廖哲宏分析，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都有高水位的多單部位。在全球股市都出現元月行情的效應下，短期市場氣氛有轉趨樂觀的跡象。

他認為，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，不失為利空出盡，台股上半年的波動仍不可小覷，但波動的時候反而是主動式台股基金不錯的布局時點，投資人可定期定額，降低進場的擇時風險。（編輯：鄭雪文）1080127