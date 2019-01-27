國際油價走揚免驚 汽柴油連2周凍漲

（中央社記者潘姿羽台北27日電）儘管國際油價走揚，經濟部為了讓民眾安心過年，不用擔心荷包縮水，定調油價連2周「只跌不漲」，中油今天也宣布，28日凌晨零時起，汽柴油價格不調整，2月11日起恢復調整機制。

台灣中油公司宣布，28日凌晨零時起各式汽、柴油價格均不予調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升新台幣26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

台灣中油也說，其實受到市場預期美中貿易紛爭短期內將和解，以及沙俄兩國率領油國落實減產協議等影響，調價指標7D3B週均價為每桶61.26美元，較前一週59.79美元上漲1.47美元，新台幣兌美元匯率貶值0.031元，國內油價依公式計算漲幅為2.05%，由此推算，汽、柴油每公升應分別調漲0.3元，邁向連4漲。

不過經濟部基於春節是國人的重要假期以及穩定物價等考量，宣布春節期間油氣凍漲，讓民眾過好年。

中油公司進一步說明，配合政府春節期間穩定物價政策，在春節前一週、1月28日，以及春節當週、2月4日，連續2週以「調降不調漲」的原則，來調整國內汽、柴油價格，因此汽、柴油價格不予調整，自2月11日起，恢復原有機制。（編輯：鄭雪文）1080127