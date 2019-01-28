涉假直銷真吸金 公平會去年送辦20件

（中央社記者潘姿羽台北28日電）部分違法直銷會標榜「高報酬投資機會、虛擬貨幣交易、網路平台服務共享利潤」等口號，公平會今天表示，去年針對涉違法吸金移送檢調案件共計20件，民眾應加強警覺、注意防範。

公平會表示，多層次傳銷是推廣、銷售商品或服務的一種行銷方式，但必須提醒，若事業有商品或服務，卻不以銷售商品或服務為目的，則為多層次傳銷管理法第18條規定禁止的變質多層次傳銷，是違法吸金的一種，而且涉及刑事責任，當公平會得知違法事證資料時，會主動移送檢調機關偵辦。

經統計，公平會在民國107年針對疑涉違法吸金移送檢調案件共有20件，除了變質多層次傳銷，事業主要是以「高報酬投資機會、虛擬貨幣交易、網路平台服務共享利潤」等名義，吸引民眾透過網路或其他管道加入並投入資金，且透過不斷介紹他人參加、繳付費用，做為領取獎金主要來源的吸金型態。

公平會副主委彭紹瑾表示，如果傳銷事業靠拉人頭賺錢，而不以賣商品為主，很可能就屬於上述變質多層次傳銷，甚至根本是違法吸金的行為；若發現多層次傳銷事業以上述口號為主要訴求，民眾應加強警覺，注意防範。

公平會今天也公布107年多層次傳銷違法行為查處結果，去年處分案件計有43案，總罰鍰總額為新台幣1345萬元，而處分最多的前3大違法類型分別為傳銷事業於完成報備實施多層次傳銷後，變更營業所、傳銷制度或銷售商品等法定應報備事項，未事先向公平會報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定計26件。

第二是傳銷事業或個人引進外國多層次傳銷事業的計畫或組織，或自行統籌規劃從事多層次傳銷，而沒有在開始實施多層次傳銷行為前，檢具法定資料向公平會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，有13件。

第三是傳銷事業未依法辦理傳銷商解除或終止契約的退出退貨，包含未於契約解除或終止生效後30日內完成退款、額外收取「行政手續費」等非法定得扣除事項、未依法定計算方法辦理退出退貨等，違反多層次傳銷管理法第20條至第24條規定共有8件。

公平會表示，有些多層次傳銷事業可能一次有多件違法行為，導致違反件數要比處分案件數要多，去年也有5案因情節重大，罰鍰金額超過100萬元。（編輯：蘇志宗）1080128