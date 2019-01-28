供貨商混充廢棄物 台泥：2015年已停止合約

（中央社記者韋樞台北28日電）花蓮縣議會前議長賴進坤父子經營的玟豪公司，將一般事業廢棄物充作天然石灰石供料台泥製成水泥，遭檢察官起訴。台泥表示，雙方2015年停止合約，且水泥經超高溫燒製，不影響品質。

賴進坤父子經營的玟豪公司，將一般事業廢棄物充作天然石灰石，賣給台泥製成水泥成品流入市面，5年非法獲利新台幣4億多元。檢方查扣財產及不法所得2億多元，今天偵查終結提起公訴。

台泥公司表示，台泥與玟豪簽有供應合約，原本即有規範嚴格驗收標準，不合格可以退貨、拒收甚至罰款。2015年5月檢察官到廠抽查後，台泥立即停止與玟豪的合約。

台泥指出，因收料管控是針對石灰石碳酸鈣品位、粘土氧化鋁、氧化矽成份進行合規驗收，並未針對廢棄物成份（主要是氯鹽）化驗。但此案發生後，廠內已另針對進料中的氯含量加強化驗，管控進料，避免被摻雜廢棄物。

台泥強調，水泥窯具有超高溫(攝氏1300度到1500度)、高擾流、高滯留時間特性，加上台泥對於配比品質的控管，因此這些混雜的廢棄物早已被燒成灰燼，對水泥品質並不會造成影響。

檢方查出，賴進坤與賴俊傑父子兩人為獲取龐大不法利益，將廢棄物混充天然原物料供貨以謀取暴利，自民國99年起至104年間，先後向全省各地電鍍業者、科技光電業者及中華紙漿公司收取16萬公噸的無機性污泥事業廢棄物，賺取2億5000餘萬元廢棄物處理費後，未依廢棄物處理許可證核可的處理流程進行處理，竟將污泥事業廢棄物與廢棄營建土石方混合來掩蓋臭味，利用台泥公司和平廠只檢查進場車輛車斗上方原物料的流程，將事業廢棄物混充天然原物料售予台泥公司。（編輯：楊玫寧）1080128