央行攜手金管會推3招 確保民眾春節領錢沒煩惱

（中央社記者潘姿羽台北28日電）春節期間，民眾有較多提領現金的需求，央行表示，已請金融機構留存充裕資金，並確保跨行業務正常營運，金管會也要求金融機構加強補鈔及電子銀行業務運作。

中央銀行表示，為了確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，央行已在1月3日函請全體金融機構，應留存充分跨行清算資金；今年春節連假9天，依往年紀錄，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，預計由平日約新台幣450億元，提高至1600億元。

另外，央行也請財金公司維護金融資訊系統跨行業務正常營運，因此財金公司也在1月9日函請各金融機構，加強跨行清算資金的監控。

對於金融機構ATM補鈔及資訊系統安全防護等事宜，金融監督管理委員會也已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強補鈔及電子銀行業務運作，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等需求。

央行也提醒想要兌換新鈔的民眾，央行洽請台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、中小企銀與郵局等8家金融機構，選定453家分行為今年指定兌鈔據點，1月28日至2月1日辦理新鈔兌換作業，民眾也可於央行官網、臉書及行動APP上查詢指定兌鈔據點。（編輯：黃國倫）1080128