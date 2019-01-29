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美股大跌台積電傳晶圓瑕疵 台股走勢恐有壓

最新更新：2019/01/29 08:32

（中央社記者潘智義台北29日電）台股前一交易日才重回萬點之上，但美股道瓊工業指數大跌208.98點，法人說，台股恐面臨下跌壓力。台積電14廠傳出晶圓瑕疵事件，台積電暫不下修財測，但今天股價估將影響大盤。

台股前一交易日收在10013.33點，上漲43.72點，成交值新台幣926.09億元。

晶圓代工廠台積電傳出因供應商供應不合格化學原料，造成晶圓14廠出現晶圓瑕疵的事件，良率偏低下，受影響的晶圓超過1萬片。

對於晶圓瑕疵事件，台積電表示，將加緊趕工把客戶晶圓補足，第1季營運目標維持不變。另外，市場傳出，台積電晶圓14廠主要採12奈米及16奈米製程，客戶涵蓋輝達（NVIDIA）、聯發科與海思，台積電對此並不評論。

蘋果手機銷售部分，媒體報導，因蘋果2018年下半年推出的智慧手機iPhone XR銷售不佳，拖累供應液晶面板的日本中小尺寸液晶面板大廠日本顯示器公司（Japan Display Inc；JDI）今年業績。

iPhone XR銷售不佳，日本顯示器公司受到拖累，台股蘋果供應鏈相關公司股價是否受到波及，成為市場關注議題。

法人表示，原本期待美股續漲，說不定台股可能軋空到封關日，但美股大跌，台股短線股價漲多，恐讓震盪幅度加劇，類股輪動加快，因此需擇股投資，並抓到類股輪動的節奏。（編輯：楊凱翔）1080129

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