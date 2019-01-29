新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

（中央社記者潘姿羽台北29日電）美股大跌加上台積電傳出晶圓瑕疵事件，均讓台股欲振乏力，難以延續萬點行情，外資動作也轉向買美元，使得新台幣兌美元終場以30.811元作收，貶2.1分。

新台幣兌美元終止連4升，外匯交易員指出，今天外資在台股賣超，在匯市也呈現匯出，導致新台幣走弱，但因年前還是有出口商拋匯的實質需求支撐，僅小幅貶值。

外匯交易員坦言，近期外資動向捉摸不定，一天匯入、一天匯出，變化很大，不過本周有美中展開新一輪貿易談判、美國聯準會（Fed）決策會議等重大事件，預料外資暫時不會有大動作，因為「也不知道要怎麼動」。

近期新台幣兌美元多在30.700至30.900之間擺盪，外匯交易員指出，外資本周應該會靜觀其變，沒什麼大動作，新台幣匯價年前料將狹幅盤整；至於年後，得看上述國際大事走向如何，才會有進一步的定論。

新台幣兌美元今天開盤價為30.810元，最高30.796元、最低30.830元；台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.811元，貶2.1分，台北及元太外匯市場成交金額12.845億美元。（編輯：林孟汝）1080129