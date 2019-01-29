這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜
運動

打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門
國際

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

最新更新：2019/01/29 18:53
新台幣兌美元29日終場以30.811元作收，貶2.1分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元29日終場以30.811元作收，貶2.1分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北29日電）美股大跌加上台積電傳出晶圓瑕疵事件，均讓台股欲振乏力，難以延續萬點行情，外資動作也轉向買美元，使得新台幣兌美元終場以30.811元作收，貶2.1分。

新台幣兌美元終止連4升，外匯交易員指出，今天外資在台股賣超，在匯市也呈現匯出，導致新台幣走弱，但因年前還是有出口商拋匯的實質需求支撐，僅小幅貶值。

外匯交易員坦言，近期外資動向捉摸不定，一天匯入、一天匯出，變化很大，不過本周有美中展開新一輪貿易談判、美國聯準會（Fed）決策會議等重大事件，預料外資暫時不會有大動作，因為「也不知道要怎麼動」。

近期新台幣兌美元多在30.700至30.900之間擺盪，外匯交易員指出，外資本周應該會靜觀其變，沒什麼大動作，新台幣匯價年前料將狹幅盤整；至於年後，得看上述國際大事走向如何，才會有進一步的定論。

新台幣兌美元今天開盤價為30.810元，最高30.796元、最低30.830元；台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.811元，貶2.1分，台北及元太外匯市場成交金額12.845億美元。（編輯：林孟汝）1080129

地機族