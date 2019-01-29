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富邦媒去年每股盈餘10.35元 連3年創新高

最新更新：2019/01/29 19:07

（中央社記者吳家豪台北29日電）電商業者富邦媒今天公布去年財報，歸屬於母公司業主稅後純益新台幣14.5億元，創歷史新高；每股盈餘（EPS）10.35元，較2017年的9.07元成長14.1%，連續3年創新高。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物。2018年累計合併營收達420.2億元，較2017年成長26.4%，創歷史新高。

富邦媒2018年第4季合併營收123.9億元，年增24.7%；EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）5.4億元，年增14.8%，創歷史新高；單季每股盈餘2.92元，年增12.3%。

富邦媒表示，2018年能繳出漂亮成績單，除了擴大多元化生活服務、深耕品牌策略帶動通路消費升級、積極布建新物流網絡，加上提供消費者多元支付選擇，讓消費者的黏著度顯著提升。2018年會員全年平均總交易次數成長24%，平均訂單金額成長8.4%，且5大品類皆呈正成長，表現亮眼。

展望2019年，富邦媒表示，將戮力提升競爭優勢，讓購物體驗再升級，除了持續擴展多元服務品類，同時也將以網站上累計的大數據資料為基礎，推展多元行銷策略、優化搜尋引擎，並強化短鍊物流布局。（編輯：林孟汝）1080129

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