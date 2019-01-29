1月境外基金績效 平均漲逾5%

（中央社記者潘智義台北29日電）理柏資訊統計，1月1日至28日，金融監督管理委員會證券期貨局核備的1034檔境外基金平均上漲5.26%；其中股票型基金平均上漲6.25%，債券型基金平均上漲2.25%。

富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博（Michael Hasenstab）看法表示，今年開春以來資金明顯回流新興債市，受惠於評價面便宜，伴隨著美中貿易重啟協商，以及聯準會態度轉為鴿派的大利多下，不論美元計價新興債券或當地貨幣計價債券普遍上揚。

哈森泰博指出，因美聯準會升息進入尾聲不利美元，但卻有利新興國家貨幣表現，因此投資於當地債市還可期待匯兌收益貢獻。個別國家題材方面，墨西哥和巴西新政府相繼提出親市場的改革政策；印度和印尼雖然將舉行大選，但印尼政府一直以來的嚴謹財政政策受市場好評，印度總理莫迪過去幾年進行的改革也將持續有長期的正面效應。

他認為，儘管全球經濟基本面挑戰仍多，但美國就業市場依然活絡，加上聯準會縮表的影響持續，財政赤字擴大，均將推升美國公債殖利率彈升，因此策略上仍宜重視防範利率上揚風險。

富蘭克林投顧說明，美國政府結束歷史以來最長關門紀錄，重新開門到2月15日，但兩黨分治的美國政府在未來兩年的行政效率，是否能有效應對危機仍值得關注。經濟前景的不確定性導致聯準會更依賴經濟數據，結合資產負債表的下降，程式交易及量化模型助漲助跌，未來幾個月波動環境仍將持續。（編輯：黃國倫）1080129