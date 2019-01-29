印度通訊科技展登場 台灣館宣傳台北電腦展

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度通訊科技及系統整合展今天起在新德里舉行3天，外貿協會在展場設立台灣館，展出18家66件台灣精品的產品，也在記者會上宣傳將於5月底舉行的台北國際電腦展。

中華民國駐印度代表田中光在印度媒體聯訪時表示，無論有沒有中美貿易戰，世界各國都不會忽視印度市場的重要性，有許多台灣廠商正尋找中國以外的布局地點，許多已到印度設廠投資，相信台商絕對會在印度的製造和經濟上扮演更重要的角色。

第27屆印度通訊科技及系統整合展（Convergence India）今天起到31日在新德里展覽中心（Pragati Maidan）舉行，中華民國對外貿易發展協會在展覽中設立台灣館，帶領台灣精品18家66件產品，及2019年台北國際電腦展（Computex 2019）23家40件產品參展。

這次參展的台灣產品從電腦、電競產品，到居家物聯網、辦公室物聯網及行動辦公等各種解決方案，吸引許多印度業者與民眾參觀。

一名正在台灣館華碩攤位詢問電競筆電新品的印度電玩玩家古普塔（Nimish Gupta）告訴中央社記者，他熱愛電玩，買了台灣的電競筆記型電腦和電競智慧型手機，他覺得台灣的資通訊科技產品價格合理、技術先進且堅固耐用，未來會繼續購買台灣產品。

為了吸引印度廠商參加台北國際電腦展，貿協首次在印度通訊科技及系統整合展中舉辦2019年台北國際電腦展記者會，吸引印度媒體和相關業者與會。

田中光應邀致詞時表示，台灣最近積極推動從高科技製造型經濟轉型為創新經濟，且提供人工智慧和物聯網（AIOT）的解決方案；印度中產階級正逐漸崛起，購買力日漸增強，也成為全球成長最快的經濟體，許多國家都到印度參與「來印度製造」（Make in India）等各種計畫。

他說，台灣除積極參與印度的發展，也積極向印度提供台灣在資訊通訊科技（Information and Communications Technology, ICT）領域的解決方案，以滿足印度發展需要，而台北國際電腦展是全球第二大ICT交流平台，提供ICT產品設計者、製造業者等一站式平台。

田中光邀請印度所有的製造、設計等ICT領域業者5月28日到6月1日參加台北國際電腦展，保證與會的印度業者都能在展覽中獲得所需。

記者會後，田中光受到印度媒體包圍，他說，「來印度製造」對印度絕對是正確的政策。他表示，台灣廠商在全球布局考量下，陸續到印度設廠投資，世正開發與新竹科學工業園區管理局在班加羅爾（Bengaluru）設立的創新國際園區（TIIP）正吸引台商投資形成台灣產業聚落，他相信在台印持續合作下，未來將有一個類似新竹科學園區的工業園區在印度出現。

印度通訊科技及系統整合展創立於1992年，現今已成為印度幾大通訊、廣播、資訊科技與技術展覽平台之一，吸引許多大廠參展，今年除了台灣館外，如聯發科技公司等台灣大廠也在展場設立展館展示最新產品。（編輯：郭中翰）1080129