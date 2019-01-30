蘋果財報iPhone營收年減15% 鴻海小漲收復70元

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果財報符合先前下修預期，不過單季iPhone營收年減15%，大中華市場營收年減26.6%。蘋果主要合作夥伴鴻海早盤股價小漲，重回新台幣70元之上。

蘋果公布截至去年12月29日的2019會計年度第1季財報，當季營收843.1億美元，較上一年同期882.93億美元減少4.5%，每股稀釋純益4.18美元，優於上一年同期的3.89美元。國際市場占蘋果整體業績比重約62%。

蘋果指出，當季來自iPhone項目的營收年減15%，來到519.82億美元，占當季整體營收比重61.6%。其他產品和服務項目的營收年增19%，其中服務項目營收創新高來到108.75億美元，年增19%。

若從市場看，來自大中華區當季營收來到131.69億美元，較上一年同期減少26.6%，仍是蘋果在全球第3大市場。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於1月初在給投資人的一封信中、下修2019會計年度第1季財測，單季營收大約在840億美元，毛利率大約在38%，財報結果符合下修預期。

蘋果原先預期當季營收約890億美元到930億美元區間，毛利率在38%到38.5%區間。

展望截至今年3月底的2019會計年度第2季，蘋果預估營收介於550億美元到590億美元區間，毛利率在37%到38%區間，市場評估財測持穩。

蘋果主要合作夥伴鴻海早盤股價走堅，重回新台幣70元之上，來到70.2元，小漲0.43%，若以減資後股本138.63億股粗估，鴻海早盤市值重回9700億元之上，來到9731.8億元。

鴻海自結去年12月合併營收新台幣6193.16億元，創歷年單月次高。去年第4季鴻海自結合併營收達1兆8104.92億元，創歷史單季新高。累計去年全年鴻海自結合併營收突破5兆元大關，來到5兆2963.53億元，創歷史新高。

觀察鴻海集團去年獲利表現，法人預估去年鴻海全年獲利有機會超過1100億元，在鴻海減資2成效應下，鴻海去年每股稅後純益可到8元。（編輯：郭萍英）1080130