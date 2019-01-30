封關前觀望 台股量縮狹幅整理

（中央社記者韋樞台北30日電）蘋果今晨公布財報，獲利穩定，台股今天開低後在平盤下整理，台積電小跌。法人表示，蘋果財報穩定，美中貿易談判順利，但台股因封關在即，量縮狹幅整。

截至11時，台股小跌7.6點，為9923.99點，成交值量縮到約新台幣418億元。

蘋果今天凌晨公布去年最後1季財報，營收約843億美元，獲利約200億美元，但是iPhone銷售額較前年同期下滑15%，靠著音樂、電影、應用程式和其他服務的營收成長抵銷iPhone的銷售下滑，蘋果股價盤後上揚3.5%。

台股今天量縮小跌，蘋概三雄台積電發生晶圓瑕疵事件，今天股價小跌約0.9%；大立光在平盤3780元上下整理；鴻海小漲0.1%，股價維持約70.3元。

電子股表現相對疲軟，資金轉進傳產股，塑化、紡織、造紙、生技、鋼鐵小漲。

統一證券表示，蘋果公司上一季財報營收獲利符合預期；下季度營收預期落在550億到590億美元之間，季減29.7%到34.5%，小幅優於市場預期。雖iPhone受中國市場疲弱影響，銷售偏弱，但在服務項目、穿戴產品營收表現亮眼，蘋果盤後股價上漲3.5%，有望激勵蘋概股股價反彈。

統一證券指出，美國科技股財報仍偏弱，使台股指數連兩日承壓，加上今天封關前最後交易日，預期成交量能萎縮下，指數難有表現。

技術面上，目前台股各期均線多頭排列，有利台股維持中多格局。可以留意汽車零組件、紡織鞋材、5G題材股，以及高殖利率概念股等。（編輯：鄭雪文）1080130