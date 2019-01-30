台德研討會共商數位發展 強調應扣緊人本

（中央社記者潘姿羽台北30日電）數位科技快速發展，衍生的社會問題也不容忽視，國發會主委陳美伶表示，單憑科技無法解決數位時代面臨的挑戰，必須將「人」置於數位轉型的核心，才能建構包容成長的數位社會。

國家發展委員會今天與德國基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for World Economy）、中華經濟研究院共同舉辦「GS Taipei Workshop 2019」，以「促進數位時代之人本發展」為主題，探討如何在數位時代下，提出以人為中心的解決方案，為人類謀求更高的社會福祉。

陳美伶在開幕致詞中表示，全球有很多企業與政府開始運用數位科技進行「數位轉型」，但光靠科技，無法解決數位時代面臨的重大挑戰，推本溯源，數位科技仍必須回歸人的關懷，將「人」置於數位轉型的核心，並以靈活、客製化的方式及速度，導入數位科技及相關支援。

基爾世界經濟研究院院長丹尼斯．斯納爾（Dennis Snower）雖因健康因素臨時取消來台，但特別請人代讀演說稿，演說稿指出，科技發展過程中，必須注意人工智慧是否對傳統價值觀造成衝擊、有無加大年輕人與老人之間的鴻溝、數位技術有沒有做到協助高齡社會正常運作等議題，以確保社會經濟不致於因數位科技而造成分裂。

斯納爾也做出結論，數位時代下的科技發展，必須同時兼顧人本需求，要確保資產可以盡量分配到所有社會成員，創造富足社會，而不只是強調經濟成長率。

基爾世界經濟研究院是G20智庫群T20的德國所屬兩大智庫之一，國發會已經連續6年與基爾合作在台北辦理研討會，而這次研討會成果將於今年3月在德國柏林召開的GS高峰會（Global Solutions Summit）台灣分場座談會發表。

國發會指出，透過在GS高峰會的討論，可適時將台灣經驗貢獻於全球議題的解決方案，藉此深化台灣與國際智庫的交流與互動，增進政府與民間對國際議題的參與與瞭解，並有效提升台灣的國際能見度。（編輯：鄭雪文）1080130