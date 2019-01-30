台積電南科14B廠晶圓瑕疵 估影響不到1億美元

（中央社記者張建中新竹30日電）台積電晶圓14B廠發生因光阻原料不符規格，造成晶圓良率偏低事件，市場揣測紛紛。法人指出，台積電第1季營運目標不變，估計這事件影響金額應不到1億美元。

繼電腦病毒感染事件後，台積電又發生晶圓良率偏低事件，震撼各界，市場傳言紛飛。有傳言台積電約8、9萬片晶圓受影響，也有法人估計，這次晶圓瑕疵事件恐將影響台積電第1季營收約5%，超過新台幣100億元。

台積電表示，光阻原料是在製程前段使用，雖然有晶圓報廢，必須要重做，但不需耗費太多時間，因此大部分受影響的晶圓可在第1季補回，對財務影響相當有限，第1季營運目標維持不變。

台積電第1季營收將約73億至74億美元，毛利率將約43%至45%，法人估計，台積電晶圓瑕疵事件影響金額應不到1億美元，因為影響金額若超過1億美元，台積電第1季營運目標便會有調整壓力。

法人並估計，這事件對台積電毛利率影響也不會超過2個百分點，影響情況應小於外界預期。（編輯：張良知）1080130