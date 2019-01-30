台股狗年封關小紅 全年下跌488點

（中央社記者韋樞台北30日電）台股今天狗年封關，終場以小漲0.67點作收，累計金狗年下跌488.83點；法人表示，美中貿易談判可能延續，投資人不願抱股過年，春節期間國際政經情勢變化是關注焦點。

台股狗年封關終場小漲0.67點，收在9932.26點，漲幅0.01%，成交值新台幣991.02億元，週線下跌37.35點，月線上漲204.85點；相較2018年2月12日雞年封關日收在10421.09點，狗年一整年下跌488.83點，跌幅4.69%。

台股今天封關日開低走低，11時過後翻紅，全場震盪整理區間僅50點，指數穩定維持在9900點之上，成交量縮顯示投資人對抱股過年態度謹慎。

類股方面，蘋概股受惠蘋果公司財報穩定、盤後股價反彈帶動，僅受晶圓瑕疵事件影響的台積電小跌0.67%，收在221元；大立光維持紅盤狹幅整理，尾盤以平盤3780元作收；鴻海大致守穩在70元價位，終場小漲0.14%。

傳產股相對電子股較受青睞，僅機電、食品、玻璃類股走跌，其餘小漲；金融股開低後翻紅，小漲0.1%。

資深分析師林成蔭表示，2019年長遠方向來看，經濟景氣仍然不佳，國內的經濟景氣燈號也亮出兩年多來首次的藍燈；但從短的方向來看，1月資金流推升指數，但投資人改走短線且戰且走的型態，並對2月11日年後開盤抱持謹慎態度，因此成交量未見放大。

林成蔭指出，美中貿易談判雖然已到了中國副總理的層級，但有可能在敏感議題仍不易達成共識，因此談判可能繼續下去到第2季，有可能提升協商的官員層級，但貿易戰的不確定性仍在、不易消失。

法人建議投資人審慎觀察春節期間國際情勢的變化，若是國際股市好，台股這一波指數壓力區將落在10300點到10500點之間；若國際情勢不好，指數創新高的機率不大，可能攻高後拉回，但9400點底部暫已確定，指數可能呈現來回震盪。（編輯：張良知）1080130

台股小漲0.67點 封關收小紅

（中央社台北30日電）台北股市今天震盪收紅，收盤漲0.67點，為9932.26點，漲幅0.01%，成交金額新台幣991.02億元。

加權指數開盤為9915.97點，盤中最高9959.03點，最低9909.81點；不含金融股指數8330.27點，跌0.81點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.66%、食品股跌0.54%、塑化股漲0.44%、紡織股漲0.90%、機電股跌0.13%、造紙股漲0.14%、營建股漲0.32%、金融股漲0.10%。

委買張數1026萬2494張，委賣張數615萬4123張，成交張數324萬5273張。

收盤時上漲458家，下跌324家，持平154家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、友達、聯電、誠美材、富邦VIX。

漲幅前5名個股為智易、誠美材、晨訊科-DR、明輝-DR、寶徠。

跌幅前5名個股為綠能、友達、味全、聯電、晶相光。1080130