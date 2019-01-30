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日月光投控去年第4季每股賺1.28元 全年5.95元

最新更新：2019/01/30 16:27

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）日月光投控去年第4季稅後淨利新台幣54.46億元，季減13%，年減12.8%，每股稅後純益1.28元。去年全年獲利252.62億元，EPS為5.95元。

日月光投控今天下午舉辦法人說明會。

從營收來看，日月光投控去年第4季合併營收高達1140.28億元，較去年第3季1075.97億元增加6%，較前年同期839.86億元成長35.77%。法人原先預估去年第4季合併業績季成長約5%，結果略優於預期。

日月光投控去年第4季合併毛利率16.38%，較第3季17.08%減少0.7個百分點，比前年同期17.61%減少1.23個百分點。去年第4季投控合併營業利益85.73億元，營業利益率7.51%，比第3季7.78%減少0.27個百分點，較前年同期9.17%減少1.66個百分點。

日月光投控去年第4季歸屬母公司業主54.46億元，較第3季62.57億元減少13%，比前年同期62.46億元減少12.8%，去年第4季投控每股基本稅後盈餘1.28元，遜於第3季EPS 1.47元和前年同期EPS 1.48元。

從客戶比重來看，日月光投控去年第4季前十大客戶營收占整體營收比重約56%。

從半導體封測產品應用營收比重來看，日月光投控去年第4季通訊產品占比約56%，個人電腦占比約13%，汽車、消費性電子和其他占比約31%。

從去年全年看，日月光投控去年合併營收3710.92億元，較前年2904.41億元成長28%，去年合併毛利率16.5%，較前年18.2%減少1.7個百分點。

日月光投控去年歸屬母公司業主淨利252.62億元，較前年229.88億元成長9.89%，去年每股稅後純益5.95元，優於前年EPS 5.63元。（編輯：郭萍英）1080130

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