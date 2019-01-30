力成今年資本支出減半 下半年料市況反彈

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）力成總經理洪嘉鍮表示， 第1季業績表現偏弱，預期第2季有機會回溫，下半年市況可望反彈，今年資本支出規模將減半。

記憶體封測廠力成今天下午舉辦法人說明會。觀察整體市況，洪嘉鍮表示，今年季節性變動相對提早，從去年第4季就開始，預期今年第1季行動裝置、資料中心以及通訊產品終端需求減緩；消費型動態隨機存取記憶體（DRAM）需求保守，中央處理器（CPU）持續短缺。

在DRAM部分，洪嘉鍮預期，資本支出恐下滑，伺服器資料中心、繪圖晶片以及行動記憶體庫存仍高。此外，快閃記憶體資本支出趨緩，行動裝置、固態硬碟（SSD）和雲端運算等應用需求減緩。

洪嘉鍮預估，力成第1季業績相對偏弱，第2季業績有機會逐步回溫。其中標準型DRAM封測產能持穩，繪圖晶片記憶體庫存調整，消費產品利基型DRAM和行動記憶體封測趨緩。

另外，固態硬碟用快閃記憶體封測庫存持續調節，傳統邏輯IC封測和先進IC封測減緩。

洪嘉鍮表示，今年下半年市況有機會反彈。

洪嘉鍮預期，今年資本支出規模較去年明顯減少，投資規模可能減半，以改善製程、增加先進產能、研發新技術等為主，不會影響建置扇出型封裝新廠進度，預估2020年下半年完成，最快2021年上半年進入量產。（編輯：楊玫寧）1080130