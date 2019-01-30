中鋼盼鬆綁輪班間隔 因應急單和調班

（中央社記者韋樞台北30日電）中鋼公司向勞動部申請鬆綁休息間隔11小時限制，中鋼表示，間隔休息若能降到8小時，可因應急班人力需求，員工調班更有彈性。

中鋼人事主管說，中鋼高爐製程均為24小時3班制，過去40餘年來，在第一線的生產員工多半採取「調班」方式調整工作時間、或因應突發的人力需求，，這種「調班」並符合當時勞基法規定。

不過，修正後的勞基法明定休息間隔須達11小時，中鋼舊有「調班」方式已不適用，遇有調整人力需求時，員工往往必須「請假」而不能「調班」，中鋼人事單位與工會協商後達成共識，申請勞動部法規鬆綁。

中鋼指出，全中鋼公司約4500名員工，約800多個職位屬輪班作業人員，每個職位平均約有4到5人，例如一個職位4人，其中一人休假，另3人輪3班，萬一其中一人臨時有事，由於專業性的關係，很難再抽調其他產線的勞工來支應，因此希望將休息間隔時間由11小時降為8小時，增加調班彈性。

此外，紡織業也希望鬆綁為14天休2天為週期；台灣區人造纖維公會表示，紡織工廠多數為24小時生產，客戶若臨時加訂單，或是交貨急迫下，勞工6天休1天較難配合生產線管理，較適合的方式是以2週一週期、14天休2天，由勞資雙方協調彈性調整。

人纖公會說，紡織業有淡旺季之分，淡季時，若將多餘人力資遣，不僅徒然加重營運成本，一旦旺季急單需要人力時，恐怕又找不到熟手，若能由勞資雙方協調彈性調整工時，既符合生產需求，勞工也有更多工作機會。

勞動部日前召開勞動基準諮詢會，討論中鋼申請輪班間隔例外，以及紡織業與人造纖維製造業鬆綁7休1及輪班間隔低於11小時的例外，是否鬆綁尚未定論。（編輯：陸倩瑤）1080130