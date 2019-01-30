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太陽光電模組回收費用 躉購費率拍板納入

最新更新：2019/01/30 21:24

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部今天公布108年度再生能源躉購費率，其中太陽光電降幅介於0.27%至4.31%，並納入太陽光電模組回收費用，每瓩新台幣1000元，後續將作為環保署進行回收的經費來源。

經濟部今天召開記者會，宣布今年躉購費率，太陽光電部分，能源局長林全能表示，採納聽證會外界意見，仍區分為上下半年2期費率，以兼顧製造業產能規劃及分散工期，同時因應特高壓系統運維費用新增類別。

太陽光電業者先前反應預告草案費率過低，業者試算成本與能源局參採數據差距高達2成，林全能表示，已參考聽證會中業者意見，剔除極端值成本，最終費率較草案調升，但整體仍較去年下調。

第一期屋頂型太陽光電費率依裝置容量調整為每度4.2313至5.7983元，500瓩以上有併聯電業特高壓供電線路者4.6902元；地面型每度4.1094元，有併聯特高壓者4.556元；水面型每度4.5016元，有併聯特高壓者4.9345元。

今年費率成本中也納入太陽光電模組回收費用，林全能說明，今年起，業者向能源局做再生能源設備登記時就須繳交每瓩1000元的回收費用，並追溯至今年1月1日，後續將供環保署建立國內模組回收機制經費使用，算入躉購費率成本，就會在發電期間攤還給業者。

林全能表示，經濟部過去一年多與環保署、產業公會持續密切溝通，環保署目前正在規劃回收辦法，但希望經濟部先收取回收基金，待辦法正式上路後再轉移給環保署使用。

此外，陸域風力調降至2.5124至7.8759元，離岸風力調降至5.516元，生質能、廢棄物、川流式水力及地熱費率都持平或小幅調漲，海洋能、氫能等其他再生能源則調降9.12%，降至2.1107元。（編輯：黃國倫）1080130

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