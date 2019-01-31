夥伴破產導致訂單大減 越南台資公司裁員逾5成

（中央社河內31日電）越南南部茶榮省台資公司美峰皮鞋公司因為最大合作夥伴破產，導致公司近7成的商品無法出口銷售，公司因此決定裁員超過1萬人，以總員工數計算，裁員比率約52%。

越南「線上知識報」新聞網站報導，美峰皮鞋責任有限公司（My Phong）29日宣布自2月開始裁員1萬142名員工，理由是夥伴破產，導致大多數生產商品無法銷售，但未說明有關夥伴的細節。

美峰皮鞋責任有限公司於2005年成立，設有3個位於茶榮省（Tra Vinh）小勤縣（Tieu Can）和茶谷縣（Tra Cu）的工廠，主要生產女性皮鞋，出口到歐洲和美洲市場。公司營業良好時，聘用員工人數最高達到2萬8000人。

報導指出，由於美峰公司大幅裁員，而且適逢農曆春節到來，導致許多員工人心惶惶。茶榮省勞動聯團因此成立工作小組前往掌握相關情形，敦促公司依照相關規定解決員工解僱手續。

報導說，在茶榮省勞動聯團等單位的敦促下，美峰公司承諾依法確保遭解僱員工的權益，包括支付薪資、年終獎金和資遣費，協助雇員申辦社會保險與失業補助等手續，公司也承諾不會裁減在孕期、產期和哺乳期的女員工。

報導說，茶榮省相關部門正在配合處理此事，確保當地社會治安，避免「員工遭不良分子煽動」，同時與就業中心和附近工業區管理單位磋商，協助遭解僱員工尋找新的工作機會。（編輯：施燕飛）1080131