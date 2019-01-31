日月光投控外資目標價 最高70元最低45元

（中央社記者吳家豪台北31日電）封測大廠日月光投控今年集團業績目標逐季成長，歐系、港系、亞系外資出具研究報告，維持優於大盤、持有、劣於大盤評等，目標價設在新台幣70元、58元、45元。

日月光投控30日下午舉行法人說明會，日月光營運長吳田玉表示，今年集團整體資本支出可較去年持穩。在封裝測試及材料部分將增加新科技研發比重，包括增加扇出型（fan-out）、系統級封裝（SiP）等，並擴大製造據點，以及增加工廠自動化。電子代工服務將增加在墨西哥、台灣和中國大陸的據點。

歐系外資維持日月光投控「優於大盤」評等，看好日月光投控在產業淡季仍增加投資，為下一個產品週期準備；但為反映營收下滑及投資成本微幅上揚，將2019年、2020年每股盈餘（EPS）預估值下修4.7%、3.4%至5元、5.7元，目標價從73.5元下修到70元。

港系外資表示，日月光投控下一個成長動能將來自異質封裝整合，需要大量的資本支出和研發投入，然而今年展望偏弱仍帶來不確定性，因此將日月光投控2019年、2020年EPS預估值下修1.2%、13.3%至4.87元、4.75元，重申「持有」評等，目標價從59元調降到58元。

亞系外資表示，日月光投控預估今年第1季ATM（封測暨材料）營收將季減13%，EMS（電子代工服務）營收將季減25%，意味著第1季整體營收將季減18%；日月光投控認為目前市況屬於傳統季節性水準，部分客戶對庫存控管更審慎，因此亞系外資維持「劣於大盤」評等和目標價45元。（編輯：林興盟）1080131