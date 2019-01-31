春節就愛試手氣 台彩刮刮樂批售逾9成

（中央社記者田裕斌台北31日電）不管景氣如何，春節彩券行都是熱鬧滾滾，台灣彩券每年農曆新年都會推出春節限定刮刮樂，總經理蔡國基表示，在經銷商信心大增下，截至30日止，批售率已經達92%。

台彩今年針對農曆春節推出16款刮刮樂，面額自新台幣100元至2000元不等，其中2000元的「2,000萬超級紅包」上市7天即批售完畢，蔡國基說，截至30日止，刮刮樂批售金額較去年春節期間成長14.6%，除了2000元的刮刮樂完售外，多款刮刮樂批售率也都達95%以上。

蔡國基近期到花蓮、台東訪視經銷商也發現，由於今年假期長達9天、預期觀光客人數增加，經銷商對於銷售的信心大增，提高批售率，加上台彩今年產品設計有創意，彩迷反應不錯。

蔡國基說，今年共有3款面額在1000元以上的刮刮樂，提供7個1000萬元以上的獎項，100萬元以上獎項約有500個，彩迷中大獎的機會比平時高上許多，加上高面額刮刮樂的獎金支出率也比平常高，普遍都有7成以上，2000元的獎金支出率更達75%。

此外，今年2000元刮刮樂還有加贈賓士車的獎項，也成功在彩迷間引發話題，1000元的「1,000萬大贏家」也首創刮中就贏錢的概念，也吸引了彩迷的興趣。（編輯：鄭雪文）1080131