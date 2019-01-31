世界先進砸2.36億美元 買格芯新加坡8吋廠

（中央社記者張建中台北31日電）世界先進去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣3.72元。因應客戶需求，世界先進決定斥資2.36億美元，收購格芯新加坡8吋晶圓廠。

世界先進下午舉行法人說明會，公布去年度營運結果。世界先進去年第4季在大尺寸面板驅動IC市場需求熱絡支撐下，季營收維持在77.05億元，較第3季小幅減少0.6%。

受惠新台幣貶值，加上電價回至一般費率，還有晶圓3廠停電理賠金入帳，世界先進第4季毛利率38%，較第3季拉升2個百分點，稅後淨利19.28億元，季增15.5%，每股純益1.16元。

世界先進去年因客戶整體需求增加，產能利用率較高，總營收289.28億元，年增16.1%，毛利率35.2%，拉升3.2個百分點，稅後淨利61.66億元，年增36.9%，營收與獲利同創歷史新高，每股純益3.72元。

展望未來，董事長方略表示，目前訂單能見度維持2.5個月，可掌握到今年第1季底；他說，第1季電視、平板電腦等面板驅動IC客戶需求持續增加，大面板驅動IC比重應可增加，是表現相對強勁的產品線。

只是第1季多數客戶進入庫存調整，方略預期，季營收將滑落到67億至71億元，將季減8%至13%，毛利率將約34.5%至36.5%。

為滿足客戶產能及技術的需求，方略表示，世界先進將購買格芯位於新加坡Tampines的8吋晶圓3E廠房、廠務設施、機器設備及微機電(MEMS)智財權與業務，交易總金額2.36億美元，交割日訂108年12月31日。

方略指出，格芯晶圓3E廠現有月產能3.5萬片8吋晶圓，世界先進每年將可增加超過40萬片8吋晶圓產能；世界先進將承接晶圓廠的所有員工，並將接手晶圓廠生產的客戶產品及MEMS客戶。

方略表示，在收購格芯新加坡的8吋晶圓3E廠後，將使客戶能夠繼續安心與世界先進合作，產能不會是客戶成長的瓶頸。（編輯：趙蔚蘭）1080131