去年GDP概估下修 主計總處：景氣淡定非惡化

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處概估2018年第4季經濟成長率為1.76%，不只較預測數減少，更是近10季最低，連帶影響2018年經濟成長率降至2.60%；主計總處表示，相關數據並未明顯轉壞，景氣「淡定」而非惡化。

主計總處今天發布去年第4季經濟成長率概估值為1.76%，較11月的預測數減少0.26個百分點，主計總處專門委員陳雅玫分析，去年全球都籠罩在美中貿易戰的不確定性，台灣也受到影響，在外在環境充滿變數的情況下，國內市場態度更加審慎，第4季消費、投資因而不如預期。

主計總處指出，併計前3季表現，2018年全年經濟成長概估為2.60%，較預測數減少0.06個百分點；但對於第4季經濟成長率跌破2%，主計總處並不因此解讀為景氣惡化，而認為應用「淡定」形容。

陳雅玫解釋，美中貿易戰是影響台灣經濟的重要關鍵，不過去年第2季至第4季經濟成長季增率（saqr）依序是0.28%、0.38%、0.40%，經濟情勢看起來「平平的」，沒有顯著的轉壞，而且這段時間失業率持續向下、就業人數穩定增加、薪資持續成長，這也是為何主計總處認為用「淡定」來形容景氣比較貼切。

進一步檢視第4季經濟成長率概估值減少的原因，陳雅玫指出，民間消費方面，除了股市揮別萬點行情，股票成交值大減，加上手機銷售不佳、暖冬影響家電銷售等因素，主計總處因而概估第4季民間消費成長1.62%，低於預測值2.05%。

至於民間投資，陳雅玫坦言，大環境的濃厚不確定性，使廠商投資審慎以對，但從工業生產的資本財、外銷訂單海外生產比等數據來看，似乎透露廠商有調整國內生產比重、採購設備在地化的跡象，若這樣的情況可以成為趨勢，未來將有助於經濟成長，是正面訊息。（編輯：黃國倫）1080131