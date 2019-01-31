翔宇搶攻美容保健市場 營收拚雙位數成長

（中央社記者韓婷婷台北31日電）翔宇生醫看好全球保健機能性食品及美容保養市場商機，積極強化旗下DV笛絲薇夢品牌力，搶攻兩岸美容保健市場，今年營收拚雙位數成長。

翔宇發言人謝秀梅表示，近2年搶搭台灣美容保健市場快速發展，營運策略積極強化自有品牌，效益在去年見到成效，全年營收衝上新台幣18.65億元，年增32.46%，上半年稅後盈餘9859萬元，每股盈餘（EPS）2.01元，年增68.9%。

謝秀梅指出，去年下半年有較高的行銷費用影響，獲利表現略遜於上半年。

展望今年，在過去2年強勢行銷擴張營業額到達一定規模後，今年將轉向著重獲利表現，今年營收成長會維持雙位數成長。去年下半年開始整合投資通路資源，今年將採取精準行銷策略，進一步拉高淨利率表現。

翔宇表示，受惠全球人口老化、健康意識抬頭以及亞太市場消費崛起，三大趨勢重劃全球醫療保健版圖，在整體醫療保健支出年年增加情形下，無疑為輔助傳統醫療、營養保健及機能性食品市場提供有利的發揮機會。

財團法人生物技術開發中心研究報告指出，2017年全球營養保健品市場規模約964億美元，將以年複合成長率3.3%的速度成長至2021年，達1098億美元，其中，亞太地區市占率高達47%，成為帶動全球保健食品成長的火車頭。（編輯：楊玫寧）1080131