這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳
生活

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例
運動

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

翔宇搶攻美容保健市場 營收拚雙位數成長

最新更新：2019/01/31 18:12

（中央社記者韓婷婷台北31日電）翔宇生醫看好全球保健機能性食品及美容保養市場商機，積極強化旗下DV笛絲薇夢品牌力，搶攻兩岸美容保健市場，今年營收拚雙位數成長。

翔宇發言人謝秀梅表示，近2年搶搭台灣美容保健市場快速發展，營運策略積極強化自有品牌，效益在去年見到成效，全年營收衝上新台幣18.65億元，年增32.46%，上半年稅後盈餘9859萬元，每股盈餘（EPS）2.01元，年增68.9%。

謝秀梅指出，去年下半年有較高的行銷費用影響，獲利表現略遜於上半年。

展望今年，在過去2年強勢行銷擴張營業額到達一定規模後，今年將轉向著重獲利表現，今年營收成長會維持雙位數成長。去年下半年開始整合投資通路資源，今年將採取精準行銷策略，進一步拉高淨利率表現。

翔宇表示，受惠全球人口老化、健康意識抬頭以及亞太市場消費崛起，三大趨勢重劃全球醫療保健版圖，在整體醫療保健支出年年增加情形下，無疑為輔助傳統醫療、營養保健及機能性食品市場提供有利的發揮機會。

財團法人生物技術開發中心研究報告指出，2017年全球營養保健品市場規模約964億美元，將以年複合成長率3.3%的速度成長至2021年，達1098億美元，其中，亞太地區市占率高達47%，成為帶動全球保健食品成長的火車頭。（編輯：楊玫寧）1080131

地機族