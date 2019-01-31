鴻海6148億元美中投資案 傳因貿易戰暫緩

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海在美國和中國投資傳生變。日媒報導，鴻海已延遲暫緩在美中兩地合計達200億美元（約合新台幣6148億元）的面板投資計畫，主要是美中貿易戰不確定性增溫。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）今天引述知情人士消息報導，鴻海集團已延遲暫緩在美國和中國合計高達200億美元的面板投資計畫，主要是美中貿易戰不確定性增溫。

報導引述內部文件資料指出，鴻海將會延遲在中國廣州投資規模達人民幣610億元的計畫，延遲時程最少6個月。美國方面，在與威斯康辛州新任州長艾佛斯（Tony Evers）洽商後，鴻海已暫緩和縮減在當地100億美元的面板廠投資。

中國媒體日前報導，富士康在廣州當地超視堺8K項目進展順利，累計完成投資人民幣320億元，主要廠房主體結構已完成，目前進入設備安裝階段，預計今年9月正式量產，若進入產能階段，年產值估可到人民幣920億元。

堺顯示器株式會社（SDP）於2016年底宣布在中國廣州市投資興建10.5代面板全生態產業園區。投資金額達到人民幣610億元。

新的10.5代產線將導入氧化銦鎵鋅（Indium Gallium Zinc Oxide）技術，先前規劃今年開始量產，生產大尺寸8K超解析度影像液晶顯示螢幕。

SDP是郭台銘與日本夏普共同出資，擁有採用8K技術的10代線面板產線，郭台銘是SDP最大個人股東。

在美國部分，鴻海30日聲明指出，持續承諾推動美國威州長期投資以及威谷科技園區創造1.3萬個職位的計畫。不過鴻海表示，全球市場環境已產生巨大轉變，威州的投資規劃依然是集團首要之務，但因應客戶的改變，必須適時檢視以迎合當前情勢，包括原先擘劃藍圖的重點。（編輯：林淑媛）1080131

日媒：鴻海同時布局美中戰略出現動搖

（中央社東京31日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，台灣鴻海精密工業位於中國廣州的液晶面板工廠，將延後半年量產，加上美國面板廠興建中斷，投資環境惡化，鴻海董事長郭台銘同時布局美中的戰略出現動搖。

報導指出，鴻海在美國及中國同時進行總額2兆日圓（約新台幣5649億元）規模的液晶面板工廠建設計畫，目前出現動搖。

這是因為位於中國廣州的液晶面板工廠，原本計畫今年要正式量產，但目前已知將延後半年；而位於美國中西部威斯康辛州的面板廠，也面臨興建中斷。

貿易戰趨熾造成投資環境惡化，郭台銘同時布局美中找尋活路的戰略，已出現破綻。

鴻海2017年在廣州投資610億人民幣（約新台幣2793億元），興建液晶面板工廠。2018年在美國威州投資100億美元（約新台幣3071億元）的面板廠也動工。

報導指出，鴻海及業界的相關人士表示，廣州面板廠原本可望於2019年正式量產，但目前看來至少會延後半年。

至於延後半年的背景，報導指出，廣州面板廠是使用最先進大型玻璃基板的10.5代工廠，能以低成本量產電視及醫療機器等多種用途的面板；不過，中國龍頭面板廠京東方科技集團（BOE）等，卻從2017年底起發動增產攻勢。

受中美貿易戰益趨激烈影響，液晶電視最大市場的中國消費力道也趨緩。面對市場情況惡化造成成本估算轉為嚴峻，讓廣州廠不得不延後量產。

另外，在美國威州面板廠方面，負責技術支援的夏普及鴻海體系台灣面板大廠群創光電的團隊已解散，工廠興建也中斷。原本預定同時設置的液晶電視組裝廠與核心的面板廠，前者雖然繼續興建，但後者已實質凍結。

報導稱，美國威州廠本來預定要蓋跟廣州一樣的10.5代工廠，但2018年動工前變更為更小規模、更容易設置的第6代廠，同樣是估算錯誤。受到大型面板市場惡化影響，雖然轉向生產車用的中小型面板等較容易掌握成本的領域，但卻因為貿易戰而讓市場更進一步惡化。

鴻海31日聲明中指出，美國工廠不是單純製造，也將傾力投入包括人工智慧（AI）等新產業研發，暗示變更計畫。

有意重新審視計畫的背後，包括對來自威州政府的近40億美元減稅等補助出現不確定性；補助是根據雇用等條件分階段給付，但受到人才不足及薪資水準高，雇用並不順利。因為不符相關條件，鴻海無法取得2018年的補助金額。

鴻海在1980年代後半進軍中國，得到急於引進投資的當地政府協助，雙方齊心協力成長。

這次鴻海意圖在美國重現成功經驗，但去年11月美國期中選舉，由高舉修正對鴻海提供巨額補助的民主黨艾佛斯（Tony Evers）當選威州州長。

郭台銘近期可能訪美跟艾佛斯就投資計畫進行談判，根據協議內容可能縮小投資額。有看法認為，目前鴻海決定凍結面板廠興建，可能是為了在談判時能夠讓美方提出有利鴻海的條件。

鴻海在中國生產美國蘋果智慧型手機等，再出貨到美國等全球市場。美國暫緩對中國加徵關稅的期限到3月1日截止，一旦談破裂對智慧型手機也要加徵關稅的話，對鴻海將構成重大打擊。

鴻海同時布局美國與中國的戰略出現動搖，重新推敲適宜戰略成為當務之急。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080131